Edith Hermida denunció a un hombre que la acosa en la puerta de su casa

La reconocida periodista y panelista, Edith Hermida, vive momentos de profunda angustia y temor. La polémica panelista y conductora esporádica de Bendita, rompió el silencio para exponer la escalofriante situación que atraviesa: desde hace un tiempo, es víctima del acoso constante de un hombre que la hostiga a través de redes sociales y la persigue hasta las puertas de su hogar y de su trabajo.

Tal como ocurre con Agustina Peñalva, la periodista de C5N que apuntó contra el economista Walter Graziano, Edith también vive una situación límite de acoso que se conoció en las últimas horas.

Testigo clave y el perfil aterrador del acosador

La grave situación fue expuesta inicialmente por Gonzalo Sorbo en Infama, quien se convirtió en testigo involuntario de la persecución. "Fuimos a verla en una función de teatro, y al salir, nos pidió por favor que nos quedáramos con ella porque había una persona que la sigue cada vez que termina un show", relató el panelista, evidenciando el nivel de miedo de Hermida.

Además, Sorbo brindó detalles sobre el modus operandi del acosador en el mundo digital, describiendo una obsesión que raya en lo patológico: "En su perfil de Instagram, en las fotos que publica hace una división con la cara de él y la de Edith, como si fueran pareja, como que están juntos".

La panelista, "acostumbrada" al terror

Visiblemente afectada, pero con una inusual resignación, Edith Hermida admitió que la situación ya se extendió por largo tiempo. "Hace un año que viene a mi casa y se queda ahí cerca. Al principio me asustó, pero después me acostumbré, ya todos mis vecinos saben", confesó la comunicadora, quien parece haber normalizado la presencia del hombre en su barrio.

Sin embargo, la gravedad del asunto escaló a un contacto físico, que encendió todas las alarmas: "Una vez me quiso como dar un beso, pero rápido me fui". Hermida admitió su error al subestimar el peligro: "Creo que no le estoy dando la importancia que tiene porque como que me acostumbré a que esté deambulando por acá. A veces lo veo, a veces lo ve el portero, cerca de mi hay negocios donde ya lo conocen".

"Se queda en la esquina de mi casa, o en un banco enfrente y me escribe mensajes. En un momento, pensé en bloquearlo", agregó la periodista, quien reconoció sentir "vergüenza y miedo" de hacer la denuncia formal. Finalmente, luego de recibir consejos y presión mediática, especialmente de Marcela Tauro, la panelista aseguró que realizará la denuncia en las próximas horas para poner un freno a esta pesadilla.