Este martes, Canal 13 San Juan tuvo en su pantalla a uno de los sanjuaninos del momento, Eduardo Desimone quien pasó por “Jorge por la mañana” y, en diálogo con el piso se refirió a su presentación en el “Todos contra Todos”.

“Hola, les cuento que estoy feliz y expectante a esta noche en donde lo voy a dar todo, porque ustedes ya me dieron el voto de confianza. Estuvieron presentes, toda la Argentina, todo San Juan, estoy muy feliz de representar a esta hermosa provincia”, comenzó diciendo el joven cantante.

Luego sumó: “Ahora estoy en la etapa de La Voz Argentina en donde se elimina a un participante por team en toda la semana. Esta es la instancia más crucial porque es cuando se muestra el cariño de la gente, cuando ves que tus compañeros se van, es algo muy difícil de procesar pero es muy lindo, algo que entusiasma a seguir y a demostrar más de uno. Estoy muy nervioso, muy tenso pero siento que, hasta donde llegué y donde voy a seguir, estoy muy feliz porque es algo muy satisfactorio estar en ese escenario, no creo ni dimensiono que haya algo similar, ojalá que sí, este ha sido uno de los mejores escenario que pisé”, detalló Desimone en relación al certamen de Telefe.

Acerca de quién toma las decisiones para la continuidad de los participantes, el entrevistado detalló: “El jurado es quien decide. Yo estoy un poquito nervioso, no les voy a mentir”, aseguró el cantante quien sumó que cree que abrirá la noche del programa más exitoso de la televisión argentina.

“Creo que va a estar bueno porque nunca hice la apertura de un team y siento que tengo que descocerla de entrada, no queda otra”, sumó.

“Todo me pone feliz, pase lo que pase. Voy a disfrutar así como lo hago desde el principio. El apoyo popular fue muy lindo porque supo que lo que hago, llega”, aseguró Eduardo Desimone en su contacto con Canal 13 San Juan.