Este domingo en la noche, en la última batalla de La Voz Argentina, el sanjuanino Eduardo Desimone se aseguró su lugar en la competencia en una noche de complicaciones y alivio.

El cantante, perteneciente al team de Luck Ra, compitió con su par Nicolás Armayor con de la canción “Si no es muy tarde”. Con una excelente interpretación por parte de ambos, el novio de La Joaqui, dudoso al comienzo, decidió dejar fuera del ciclo al sanjuanino.

Frente a esta situación inesperada, cargada de emoción y angustia, Desimone agradeció la oportunidad y las excelentes devoluciones de los demás jurados que advirtieron una mejora importante en ambos cantantes.

Un detalle que no pasó inadvertido apenas conocida la decisión del cumbiero, fue el pedido de Armayor, a los demás jurados de robarse a su compañero. Fue así que La Sole no dudó en apretar su botón y sumar al sanjuanino a su team para seguir en carrera.

De este modo y con el comienzo de los “Knockout” este lunes 11 de agosto, la provincia cuenta con tres representantes: Jaime Muñoz Cantos (team Lali), Mateo Pintor (team Luck Ra) y Eduardo Desimone (team Sole).