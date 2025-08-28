Eduardo Desimone busca el voto del público para seguir brillando en La Voz Argentina

Nadie puede negar que el talento sanjuanino está más presente que nunca en la televisión argentina. Es el caso de los representantes de San Juan en La Voz Argentina, el certamen de canto de Telefé.

En este sentido, Jaime Muñoz Cantos fue elegido por Lali para seguir en competencia y pasar a la instancia de los vivos en el canal de las pelotas.

Por su parte Eduardo Desimone atraviesa un momento clave al no ser elegido entre los favoritos de Luck Ra. Frente a esta situación, el joven cantante debe contar con los votos suficientes para quedar entre los tres más votados y seguir en la competencia.

De esta manera, Desimone quedó en la instancia de voto telefónico junto a otros seis concursantes: Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina y Lucía Lencina. Todos ellos dependen ahora del apoyo popular para mantenerse en carrera.

Sin demora y con la intención de encabezar su propia campaña en redes, Eduardo no dejó de compartir mensajes en sus redes sociales que además, fueron rápidamente viralizados y subidos por sus compañeros en sus cuentas oficiales.

De esta manera, Desimone puede ser apoyado enviando la palabra VOZ al 9009, ingresando al sitio web oficial LaVozArg.Ar, o escaneando el código QR que aparece en pantalla durante las emisiones de Telefe.

Con su entrega artística y la emoción a flor de piel, el joven sanjuanino se juega mucho más que una continuidad televisiva: busca consolidar un camino que lo proyecte en la música nacional. El veredicto, como pocas veces, está en manos de la gente.