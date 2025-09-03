Eduardo Desimone y un balance positivo en su paso por La Voz Argentina

En la noche del martes, el escenario de La Voz Argentina volvió a vibrar con una de esas noches donde la tensión supera a la música. En plena etapa de Rounds, una de las más duras y decisivas del certamen, el representante sanjuanino Eduardo Desimone quedó eliminado en una definición tan ajustada como inesperada: un triple empate que obligó a su coach, Luck Ra, a tomar una resolución cargada de dramatismo televisivo.

Desimone apostó fuerte con su versión de “Atado a tu amor”, el clásico de Chayanne, y buscó consolidar su lugar en la competencia. El jurado integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda! mantuvo la tensión hasta último momento con los puntajes secretos, que derivaron en un resultado inédito: tres concursantes empatados en la misma posición. En esa instancia, el líder del team, Luck Ra decidió que el sanjuanino no siga en carrera.

Horas antes de su presentación, el cantante habló con Canal 13 San Juan y resaltó la importancia de su paso por el ciclo de Telefe asegurando lo que significa para su crecimiento personal y la búsqueda de su estilo: "Estoy muy nervioso, muy tenso pero siento que, hasta donde llegué y donde voy a seguir, estoy muy feliz porque es algo muy satisfactorio estar en ese escenario, no creo ni dimensiono que haya algo similar, ojalá que sí, este ha sido uno de los mejores escenario que pisé”

Como era de esperar y, más allá de la tristeza, sanjuanino se mostró agradecido y emocionado al programa y a la posibilidad de su exposición nacional.

La eliminación del joven participante deja a Jaime Muñoz como el único representante de San Juan que continúa en el reality musical más visto del país, mientras la competencia se intensifica rumbo a las instancias finales.