En la recta final del juicio oral contra su exmarido, Claudio Contardi, la conductora Julieta Prandi enfrentó este viernes una jornada cargada de tensión en los Tribunales de Campana, donde se escucharon los alegatos de cierre.

El abogado de la actriz, Javier Baños, pidió una condena de 50 años de prisión por abuso sexual y violencia de género, calificando los hechos como un delito continuado de extrema gravedad. Además, solicitó prisión preventiva para el acusado y cuestionó duramente a la defensa, a la que acusó de comportarse como si “no hubiera estado en el debate”. El Ministerio Público Fiscal, en cambio, requirió una pena de 20 años.

Contardi volvió a reclamar la nulidad del juicio y el sobreseimiento, o bien la imposición del mínimo de pena en caso de condena. También reiteró su pedido de que la causa sea juzgada por un jurado popular, solicitud que fue rechazada por el tribunal integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

El veredicto se conocerá el miércoles 13 de agosto a las 11. Hasta entonces, el imputado tiene prohibido salir del país o viajar dentro del territorio nacional. La querella solicitó, además, que Prandi cuente con un botón antipánico ante el temor de que Contardi permanezca en libertad hasta la sentencia.

La tensión de la jornada derivó en que la conductora se descompensara al finalizar la audiencia, siendo asistida por personal médico y permaneciendo en el edificio judicial sin poder retirarse de inmediato. “Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”, había afirmado antes de ingresar a la sala.

Prandi confirmó que contará con custodia policial hasta el día del fallo y que será trasladada en patrullero a su domicilio. La expectativa ahora está puesta en la resolución del próximo miércoles, que definirá el futuro judicial de Contardi.