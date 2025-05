María Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi atraviesan un momento de ensueño en Turquía, donde disfrutan de la vida en Estambul junto a los hijos de la actriz.

Sin embargo, este presente ideal parece incompleto: el futbolista no puede hablar con sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, a quien responsabiliza por este distanciamiento.

La pareja viajó recientemente a la capital turca, donde celebraron el campeonato del club de Icardi, el Galatasaray, y se preparan para una cena con todo el plantel y sus parejas. Pero el viaje no pasó desapercibido: en Argentina, comenzaron a circular fuertes rumores de una posible mudanza definitiva de Suárez a Turquía, acompañada por sus tres hijos, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña.

La posibilidad encendió la polémica y generó una inmediata reacción por parte de los padres de los menores, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Ambos actores, según trascendió, se habrían puesto de acuerdo para oponerse firmemente a que sus hijos se trasladen a miles de kilómetros de distancia.

El primero en pronunciarse públicamente fue Vicuña, quien descartó por completo la idea. “No hay ninguna posibilidad. Hay cosas que me parece que están de más, pero no voy a estar ocupando un programa de televisión para decir lo que me molesta o no”, declaró en una entrevista con América, aludiendo a la situación de sus hijos Amancio y Magnolia.

Por su parte, Nicolás Cabré también habría manifestado su negativa absoluta a permitir que Rufina viva lejos de él. Ante los rumores de un supuesto pedido de tenencia por parte del actor, la propia China Suárez salió a desmentirlos, asegurando que la tenencia de su hija es compartida y que no existe ningún conflicto legal al respecto.

La polémica continúa creciendo, y se espera que en los próximos días Suárez regrese al país para definir aspectos clave con los padres de sus hijos. En especial, con Benjamín Vicuña, quien sería el más molesto con la situación.

Así, mientras el presente sentimental de la actriz parece florecer en el exterior, las tensiones familiares en Argentina amenazan con oscurecer el horizonte.