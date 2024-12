El descargo de Mauro Icardi tras las acusaciones de Wanda Nara

La visita de Wanda Nara al living de Susana Giménez generó un terremoto mediático. La empresaria no se guardó nada y, como era de esperar, arremetió contra su ex esposo, Mauro Icardi, con duras acusaciones. Durante la entrevista, Wanda relató los sucesos desde el quiebre de su relación debido al romance del futbolista con Eugenia “La China” Suárez, hasta los recientes episodios legales y la disputa por la tenencia de sus hijos.

En el programa, Wanda aseguró tener pruebas contundentes que respaldan sus declaraciones. Según reveló, mostró a Susana una serie de chats donde, entre otras cosas, denunció haber sido amenazada por Icardi. Además, habló de las pericias psiquiátricas que ambos se habrían realizado recientemente.

La respuesta de Mauro Icardi

Las palabras de Wanda no tardaron en generar repercusiones, y Mauro Icardi salió al cruce a través de un mensaje que compartió Pepe Ochoa, panelista del programa LAM (América), en su cuenta de X. En su descargo, el delantero desmintió tajantemente las acusaciones de su ex y apuntó directamente contra ella.

“¿Victimizarte después de jactarte ante los periodistas de que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace tres años? Vos misma lo afirmaste. Te olvidás de que, mientras yo cuidaba a mis hijas y sus hermanos, vos vivías una doble vida”, escribió Icardi.

El futbolista también negó haber ocultado su infidelidad inicial: “La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo confesé primero a vos. Nadie te obligó a quedarte. Decidiste continuar y ahora fingís demencia”.

Cruces y acusaciones

En un tono furioso, Icardi desestimó los supuestos chats presentados por Wanda y la acusó de difamarlo: “Mostraste conversaciones viejas y fuera de contexto. No me interesás, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie. Veremos qué pasa cuando la Justicia evalúe pruebas reales, no audios hechos con inteligencia artificial”.

El delantero cerró su descargo reafirmando que su única prioridad son sus hijas y su recuperación física tras una lesión, mientras tachó a Wanda de manipular los hechos según su conveniencia.

La polémica continúa

El enfrentamiento público entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que comenzó con el escándalo conocido como Wandagate, parece estar lejos de terminar. La exposición de nuevos detalles, sumada a la disputa judicial en curso, mantiene el conflicto en el centro de la atención mediática.