El drama de Thiago Medina: operado con éxito tras su grave accidente

Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue sometido a una exitosa intervención quirúrgica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. La operación, autorizada por una junta médica multidisciplinaria, se realizó para tratar las graves lesiones que sufrió en un accidente de moto días atrás, incluyendo ocho costillas rotas.

Durante el programa de televisión A la Barbarossa (Telefe), se brindaron detalles sobre el procedimiento. "Hay que reparar hueso por hueso con el implante de cada costilla rota", explicó la periodista Pía Shaw, quien destacó la complejidad de la cirugía que duraría varias horas. "Hay que sacar todas las astillas que están en todo su cuerpo", añadió, haciendo hincapié en el delicado estado del joven.

El alivio de Daniela Celis

Tras la larga y tensa espera, Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, compartió en sus redes sociales el ansiado parte médico. "Thiago recién salió de quirófano", informó a través de una historia de Instagram, llevando tranquilidad a los miles de seguidores que se mantuvieron al tanto de su estado de salud.

"Fue una cirugía sin complicaciones", precisó Celis, y agregó: "Con buena reparación de la parrilla costal". Si bien Thiago permanece en terapia intensiva, su estado es "estable" y ya no requiere medicación para la presión.

A pesar de los avances, Daniela pidió a sus seguidores que mantengan la "cadena de oración con la luz, fe y fuerza" para su pronta recuperación. La noticia trae un respiro para el mundo del espectáculo y los seguidores del ex Gran Hermano que siguen de cerca su evolución.