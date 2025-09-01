El ex de Julieta Prandi contraataca con una nueva estrategia judicial

A menos de tres semanas de haber sido condenado a 19 años de prisión, el empresario Claudio Contardi intenta dar un giro en su situación judicial.

Su abogado, Fernando Sicilia, presentó un escrito en el que solicita la nulidad del juicio oral llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, bajo el argumento de que su defendido se encontró en un “estado de indefensión”.

El recurso, que cuenta con más de 100 páginas, cuestiona la valoración de los testigos, las pericias y hasta la calificación legal aplicada por los jueces. En el documento se califica la sentencia como “mala y burda” y se pone en duda el trabajo del tribunal, informó Mauro Szeta.

Uno de los puntos centrales de la apelación está relacionado con la modalidad del proceso. Contardi, en primera instancia, había solicitado ser juzgado por un tribunal técnico y no por jurados populares. Sin embargo, antes del debate oral pidió revertir esa decisión, algo que fue rechazado. Ahora, su defensa plantea que, de haber contado con un jurado popular, el veredicto habría dependido de diez ciudadanos y no de la decisión de solo dos magistrados.

El planteo abre un escenario incierto. En caso de que se ordene un nuevo juicio, existe la posibilidad de que la condena se agrave. Pese a ello, Sicilia asegura que el eje está puesto en las garantías procesales: “Acá estamos trabajando porque no hubo un debido proceso”, declaró.

La decisión inmediata está en manos del tribunal que dictó la condena: si admite el recurso, el expediente será elevado al Tribunal de Casación Penal bonaerense. Si lo rechaza, el abogado ya anticipó que llevará el caso hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires e incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.