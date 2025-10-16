El ex Gran Hermano, Joel Ojeda, fue detenido por una actividad ilícita

Joel Ojeda, conocido por su paso por Gran Hermano y su breve relación con Catalina Gorostidi, volvió a estar en el centro de la atención mediática tras ser demorado en la madrugada de este jueves 16 de octubre. Según se conoció, el joven fue acusado de promocionar plataformas de apuestas ilegales en redes sociales, aunque horas más tarde recuperó la libertad y negó haber estado detenido.

De acuerdo con la información brindada por el abogado penalista Gabriel Lezzi, el procedimiento se realizó en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad y la DDI de San Miguel. El letrado explicó que Ojeda había sido notificado meses atrás por este tema y que el operativo formó parte de una investigación más amplia sobre la promoción de juegos de azar no autorizados.

“En estas plataformas pueden ingresar menores de edad, y el detenido, aprovechando su notoriedad pública, tenía acceso a más de 460 mil seguidores”, señaló Lezzi en su cuenta de X (ex Twitter). Desde la Lotería de la Ciudad confirmaron que se realizaron más de 30 allanamientos en simultáneo bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro.

El descargo de Joel Ojeda

Tras recuperar la libertad, el ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para aclarar su versión de los hechos. “Nunca estuve detenido ni esposado”, escribió, y denunció que durante el operativo “allanaron mi casa doce personas para buscar no sé qué; por supuesto, no encontraron nada”.

Ojeda también aseguró que las autoridades se llevaron su celular, su computadora y una suma de dinero perteneciente a su madre. “Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en este país”, expresó con indignación, y añadió: “Me dieron vuelta la casa como si fuera un narcotraficante, mientras los verdaderos narcos siguen libres. Todo esto es puro circo”.

Finalmente, adelantó que se presentará ante la fiscalía para brindar su testimonio y aclarar su situación judicial. Mientras tanto, continúa imputado en la causa que investiga la promoción de apuestas clandestinas en redes sociales, un delito que en los últimos meses ha puesto bajo la lupa a varias figuras del mundo del espectáculo y las redes.