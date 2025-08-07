El exmarido de Julieta Prandi, a un paso de ser encarcelado

La segunda audiencia del juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, se vio interrumpida este martes por una situación inesperada: una presunta fuga de gas obligó a suspender momentáneamente la jornada prevista en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. Según informó Javier Baños, abogado de la modelo y conductora, el tribunal no convocó a los bomberos, sino que recurrió directamente al área de mantenimiento.

La suspensión ocurrió justo cuando prestaba testimonio Ángel, un empleado de seguridad propuesto como testigo de descargo por la defensa, pero cuyas declaraciones –según el letrado– terminaron reforzando la versión de Prandi. También estaba previsto que declarara una de las niñeras de los hijos de la expareja, señalada por la defensa de la actriz como "una persona con información muy relevante".

“Me robaron años de vida, fue un calvario”

Julieta Prandi brindó un testimonio conmovedor al inicio del proceso oral, en el que relató episodios de abuso sexual y violencia de género que habrían tenido lugar durante su matrimonio con Contardi. “No sé si voy a poder abarcar todo lo que pasé. Fue mucho, de todos los colores”, dijo ante los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar, quienes integran el tribunal que lleva adelante el caso.

En declaraciones posteriores a la prensa, Prandi expresó: “Es mucho el dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario. Yo tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta. La pena máxima es de 50 años; con que le den 20 o 30, me quedo contenta”.

La defensa de Contardi

Claudio Contardi también tuvo oportunidad de declarar y negó los hechos de manera rotunda. “Nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”, afirmó. Prandi no estuvo presente en la sala durante su testimonio: no quiso escucharlo.

“Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Los hijos son queridos por ambas partes”, agregó el acusado.

La acusación del fiscal

Por su parte, el fiscal Cristian Fabio detalló con crudeza la acusación formal contra Contardi. “Abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas, violencia física, tomándola del cabello, del cuello por atrás, accediéndola carnalmente mientras ella se negaba. Ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era su obligación mantener relaciones sexuales. Lo vamos a demostrar a lo largo de la audiencia de debate”, sostuvo.

El peso emocional del juicio

Al cierre de la primera jornada, visiblemente afectada, Prandi definió su testimonio como “meter un planeta en un embudo”. “Contar todo lo que yo viví en un ratito... creo que pude decir un montón, no todo”, confesó. También agradeció el apoyo de los testigos que declararon a su favor: “Mis padres me hicieron llorar, estuvo muy bien mi hermana, estuvo muy bien Mariano Peluffo, mi amigo Seba Waizer y mi psiquiatra también”.

“Estoy demacrada, no comimos en todo el día. Me siento muy aliviada después de haber hablado, de haber llorado... ya no puedo más”, cerró la actriz, entre lágrimas, al salir del tribunal.

El juicio continuó este jueves, en medio de una alta carga emocional y mediática, con la expectativa de que se aclaren los hechos y se imparta justicia tras seis años de iniciado el proceso judicial.

Natalia, la hermana de Julieta Prandi, se quebró al relatar cómo el acusado fracturó el vínculo familiar con mentiras y manipulación psicológica.

La mujer, muy angustiada, relató que ni siquiera pudo estar presente en el nacimiento de sus sobrinos: “Para el nacimiento de Mateo, no nos dejó ni cargarlo. Lo mismo pasó con Rocco: estuve solo 15 minutos. Fui a su casa y nadie me abrió. Me tuve que ir a una cafetería a buscar wifi para poder hablar con alguien”.

Por otra parte, la hermana de la actriz destacó cada vez que Julieta se alejaba del empresario gastronómico, su vínculo con ella mejoraba.