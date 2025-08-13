El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi, exesposo de la modelo y conductora Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Tras la lectura del fallo, se ordenó su inmediata detención.

Según trascendió, Contardi será trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde permanecerá hasta que se disponga su cupo en una unidad carcelaria.

Prandi no estuvo en la sala principal al momento de escuchar la sentencia. La actriz siguió el veredicto desde una sala contigua a puertas cerradas, luego de haberse descompensado minutos antes por los nervios.

El exmarido de Julieta Prandi quedó detenido tras la condena a 19 años de prisión

Previo a la resolución, la fiscalía había solicitado 20 años de condena para el empresario, mientras que el abogado de la modelo, Javier Baños, pidió la pena máxima posible: 50 años. “Es el máximo legal, si pudiéramos haber pedido prisión perpetua, la hubiéramos pedido”, declaró el letrado a la salida del tribunal.