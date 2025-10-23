En medio de la preocupación por el paradero de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, su expareja Leandro García Gómez rompió el silencio este jueves, aunque evitó responder sobre la situación de la cantante y terminó huyendo de los periodistas que lo esperaban en la puerta de su edificio.

García Gómez, señalado en redes y medios por presuntos hechos de violencia de género, fue abordado por cronistas cuando salía de su domicilio. Ante la primera pregunta, se mostró sorprendido: “¿A mí me denunciaron?”, respondió, antes de alejarse a paso rápido. Según relató la periodista Julieta Vismara (TN), el hombre compró un chupetín en un kiosco, dio la vuelta a la manzana y volvió a ingresar al edificio sin dar más declaraciones.

El empresario también negó estar manejando el celular o las redes sociales de Lourdes, luego de que allegados a la artista denunciaran que desde su cuenta personal se estaban bloqueando contactos y eliminando mensajes.

Antes de retirarse, García Gómez lanzó un mensaje político desconectado del tema que se le consultaba: “Que vuelva Cristina ya. El gobierno da para más, muchachos. Están distrayendo toda la mañana con las noticias para no hablar de cómo está la situación del país. A vos te lo digo, Milei: goberná que la gente no llega a fin de mes.”

El caso mantiene en vilo a los fanáticos y familiares de Lourdes Fernández, quien no tiene contacto con su entorno desde el 4 de octubre. Si bien recientemente se reportó a través de un video en redes, alegando estar enferma con una “gripe fuerte”, las dudas sobre su bienestar persisten.

Días atrás, los seguidores recordaron un posteo que la artista publicó meses atrás, donde denunció públicamente a García Gómez por violencia de género. En esa publicación, Lourdes compartió una foto con el rostro lleno de moretones y un mensaje contundente: “Si pasa, denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele.”

En ese mismo texto, la cantante agregó que su entonces pareja engañaba a los vecinos diciéndoles que sus gritos se debían a ataques de pánico.