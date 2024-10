De regreso a los medios y luego del difícil momento de la pérdida de su embarazo, Silvina Escudero aceptó ingresar al Cantando (América) para regresar a los medios y compartir sus nuevos proyectos.

Sorprendiendo en cada una de sus presentaciones, la morocha demostró su talento pero además, dejó en claro un reciente distanciamiento con su hermana Vanina.

Este miércoles, la también bailarina presentó al final del ciclo de LaFlia, su nueva línea de bikinis, tema por el que se habría peleado con su hermana. Así lo confirmaron algunos conocidos de la influencer que dejaron en claro una pelea comercial entre las famosas.

Esta situación de distanciamiento se conoció de la voz de la mismísima Silvina quien, al preguntarle con Vanina expresó: “Estaría bueno que la llamen y le pregunten a ella, es un tema que me pone triste, uno hace un chiste porque está en el show", comenzó explicando.

Luego Silvina dijo: "Es cierto que a principio de año empezamos trabajando juntas en distintos proyectos, las bikinis también, íbamos a hacer streaming, teatro y después en mayo, junio nos separamos y cada una hizo sus cosas”, comentó.

Marcelo Polino desde el sitio del jurado se refirió al tema y Silvina expresó: “Onda hay. Yo con mi hermana laburé toda mi vida, empecé a los 13 y ella a los 15, siempre juntas. Mi hermana siempre fue mi mejor amiga, la tengo tatuada en mi piel. Pasa en las mejores familias, no hay que ocultar nada”.

“Ojalá pase pronto la tormenta, me pone triste y me desencaja. A veces no se que contestar, no quiero decir cosas que la puedan herir, yo la amo con toda mi alma. Ella decidió abrirse de este negocio y siguió con otros”.

Luego de una gran performance con su canción Silvina Escudero se refirió a un evento especial del Cantando. Se trata del “Family Day”, noche en que los concursantes deberán asistir con una persona de su círculo que los acompañe.

“Yo diría que la tachemos del Family Day. Yo la amo a ella, siempre voy a estar para ella, para mis sobrinos, y ojalá pase pronto la tormenta, siempre fue mi mejor amiga. No quiero decir ni hacer nada que pueda herirla o lastimarla, le deseo lo mejor y voy a estar toda la vida”, cerró la morocha.