El hijo de Natacha Jaitt denunció por violencia a su tío Ulises

El silencio de años ha sido roto. Valentino Yospe, el hijo de 19 años de la mediática Natacha Jaitt, habló públicamente por primera vez para denunciar el calvario de violencia y maltrato que, asegura, sufrió a manos de su tío, el periodista Ulises Jaitt.

En una entrevista que ha generado conmoción en el espectáculo, Valentino relató los espeluznantes episodios de agresión que vivió desde su niñez y que se agravaron tras el fallecimiento de su madre.

"Siempre fue violento conmigo"

El joven confesó que, si bien siempre intentó "dejar bien parado" a su tío ante los medios, la realidad puertas adentro era muy distinta. “Desde que tengo ocho años y peor después de la muerte de mi madre, todo colapsó para él. Él siempre fue violento, muy violento conmigo y demasiado violento con mi hermana también”, sentenció Yospe.

El relato se torna aún más crudo al explicar la justificación de la violencia: “Era peor conmigo porque yo era hombre, a mi hermana nunca la tocó porque era mujer. Esa era su justificación, yo sufrí la violencia con mano dura por parte de él la mayoría de mi adolescencia y mi niñez”.

Valentino detalló el modus operandi de los golpes, que Ulises supuestamente aplicaba para "educarlo" con la misma "mano dura" que, según el periodista, habría usado su propio padre. Describió agresiones que comenzaron con cachetadas en su niñez y escalaron hasta convertirse en brutales palizas con cinturones y palos de escoba.

“Si yo me portaba más de tres veces mal, a la cuarta me cagaba a trompadas... Me pegó con cinturón, me dejó con marcas en las piernas, me ha dejado lesiones en la cara, subido hasta el baño para darme con agua fría y pegarme ahí”, describió el joven, recordando un episodio donde quedó "una semana rengo, no pude caminar, mientras él se cagaba de risa".

Huida y denuncia

El hijo de Natacha Jaitt reveló que su silencio estuvo motivado por la manipulación de su tío, quien buscaba "quedar como el papá nuevo" ante la prensa, ocultando su "versión demoníaca".

El punto de quiebre llegó en 2022. Tras conseguir una beca en una escuela judía, los directores, al notar su bajo rendimiento y depresión, le ofrecieron ayuda psicológica. Fue en terapia donde Valentino logró "abrir los ojos" y decidió escapar a un hogar de la colectividad judía. “Llegué al hogar y al segundo día le hice la denuncia por violencia familiar”, confirmó.

Aunque regresó por un tiempo a la casa familiar con Ulises, el joven asegura que "la segunda oportunidad fue peor", lo que lo llevó a presentar una segunda denuncia y finalmente echarlo de la propiedad de su madre. “Hace un año y medio vivo solo. Nunca más volvió y no lo quiero volver a ver en mi vida”, afirmó.

Con un doloroso mensaje final, Valentino sentenció el profundo impacto que la violencia tuvo en su vida: “Si mi vieja hubiese visto todo lo que me hizo, hoy Ulises no estaría vivo. Mi vieja me hubiese salvo la vida”. La denuncia de Valentino Yospe abre un nuevo y oscuro capítulo en la historia de la familia Jaitt.