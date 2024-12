El increíble regalo de Franco Colapinto a Juana Viale luego del plantón

En los últimos días, el plantó de Franco Colapinto a Juana Viale quien lo había invitado a su programa en el Trece generó todo tipo de repercusiones.

El joven piloto de Fórmula 1, en un principio había confirmado su presencia en la mesaza de Juana, pero sorprendió al anunciar su ausencia días antes de la emisión. A través de un video compartido en las redes sociales del ciclo, Colapinto explicó que compromisos personales y laborales le impidieron asistir al programa, aunque dejó abierta la posibilidad de participar en 2025.

"Lamentablemente no voy a poder estar en la mesa este domingo. Quería agradecerles la invitación, pero por temas personales y de trabajo no voy a poder estar", expresó en la grabación. Además, aseguró que tenía muchas ganas de asistir y espera encontrarse con el equipo en un futuro próximo.

Un regalo inesperado

A modo de disculpa por su ausencia, Colapinto envió un ramo de rosas a Juana Viale acompañado de una emotiva carta. Durante el programa, la conductora mostró el regalo y leyó las palabras que le dedicó el piloto. "Juana, me hubiese encantado estar en la mesa y compartir con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos. Ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes", escribió Franco.

Viale agradeció el gesto con humor y elegancia: "Bueno, un beso enorme a Franco. Mirá, hay presiones en todos lados menos en este programa y con nosotros. Así que, cuando quieras, sos bienvenido para charlar con nosotros y compartir un grato momento". Y añadió en tono pícaro: "Mirá las flores que me mandó Franco. Qué bueno que no viniste y me trajiste estas flores".

Juana y su comentario filoso

Hacia el final del programa, Juana Viale lanzó una broma hacia el piloto, dejando en claro que su ausencia no pasó desapercibida. "Un beso enorme, Franco. No te hagas drama, pero si no venís el año que viene, te quedás sin estar en el programa, ¿okay? Entendemos los compromisos, gracias".

Desde las redes sociales oficiales del ciclo, también expresaron su comprensión hacia Colapinto: "Nos hubiera encantado tenerlo con nosotros y estamos seguros de que no faltará oportunidad en el 2025. Y claro que te perdonamos, Franco. ¡Gracias a todos!".