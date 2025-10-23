La reciente edición de MasterChef Celebrity en Telefe arrancó con buena repercusión y la presencia de numerosas figuras del espectáculo, pero su programación ya genera dudas entre los televidentes. Este miércoles, la esperada gala del reality no se emitirá, debido a que el canal dará prioridad a la transmisión deportiva.

Con Wanda Nara al frente de la conducción y un panel de reconocidos chefs como jurados, MasterChef Celebrity reemplazó a La Voz Argentina y en pocos días ya tuvo su primera eliminación, un abandono y un reemplazo de participante. Sin embargo, el canal introdujo varios cambios de horario desde la semana pasada, principalmente por eventos deportivos.

En esta ocasión, la ausencia del programa se debe a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, donde Racing enfrentará a Flamengo, partido que será transmitido en vivo por Telefe. Los fanáticos del reality deberán esperar a la próxima emisión para continuar siguiendo las pruebas y desafíos culinarios de los participantes.

Telefe reafirma así su prioridad por los grandes eventos deportivos, dejando momentáneamente en pausa a su popular reality de cocina, mientras los seguidores esperan con expectativa la próxima gala.