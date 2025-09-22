Rubén "Cacho" Deicas, la histórica voz de Los Palmeras, anunció su regreso a la música con una nueva banda. El cantante, que hace meses se vio envuelto en un conflicto con el popular grupo de cumbia, confirmó su primer show como solista para el sábado 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

A través de sus redes sociales, Deicas compartió su entusiasmo: "Aquí estamos con toda la banda preparándonos para el día 29 de noviembre, donde vamos a estar en el Teatro Gran Rex. Los esperamos a todos, a toda la gente que gusta de la música tropical". El anuncio viene acompañado de un nuevo logo que, según sus propias palabras, "acompañará este nuevo camino".

¿Qué pasó con Los Palmeras? La versión oficial

La noticia del regreso de Cacho Deicas como solista se da en el contexto de su tensa salida de Los Palmeras. El cantante había denunciado públicamente que su compañero, Marcos Camino, le impedía volver al grupo.

Sin embargo, Los Palmeras emitieron un comunicado oficial donde explican su versión de los hechos. Según la banda, la decisión de desvincular a Deicas se debió a un "delicado estado de salud" que le impedía cumplir con sus compromisos. La agrupación aseguró que, tras recibir una carta documento del propio Deicas detallando su situación, la sociedad que conformaban entró en una causal de disolución.

"El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente", concluye el comunicado, dejando en claro que el grupo continuará su camino sin su icónico vocalista.