Eduardo Desimone, un joven sanjuanino de 21 años, cumplió este lunes por la noche uno de sus grandes sueños: se presentó en La Voz Argentina y conquistó al jurado con su carisma y su potente interpretación del clásico cuartetero “Ocho Cuarenta”, de Rodrigo.

La historia detrás de su llegada al programa es tan emotiva como admirable. Junto a su amigo Emanuel, a quien conoció en un casting realizado en San Juan, decidió no rendirse luego de no haber sido seleccionados en esa instancia. Sin dinero para costear un viaje, hicieron dedo hasta Tucumán, donde Eduardo finalmente quedó seleccionado. “Dormíamos en carpas separadas porque teníamos miedo de ponernos cariñosos”, dijo entre risas el sanjuanino, demostrando su espontaneidad.

Aunque Emanuel no pasó de ronda, no dudó en acompañar a su amigo en cada paso. Eduardo subió al escenario cerca de las 22:05 del lunes y emocionó al público con su versión del cuarteto. Tres de los cuatro jurados giraron su silla: Lali, Soledad Pastorutti y Luck Ra. El dúo Miranda fue el único que no se dio vuelta.

“Soy más del folklore melódico o las baladas, pero acá fui por el cuarteto”, contó Eduardo, antes de sorprender a todos con una interpretación casi a capela de “Que Nadie”, de Malú, que le dedicó a su madre a pedido de los coaches.

“Tenés una voz súper dulce, súper linda”, le dijo Lali, visiblemente conmovida. Sin embargo, Eduardo ya tenía decidido con quién quería continuar: eligió a Luck Ra, el primero en girar su silla.

“¿Podemos hacer alto equipazo? ¿Te ves en la final?”, le preguntó el jurado cordobés, quien también bromeó con el público: “¡Un aplauso para el primo!”.

Ana, la hermana de Eduardo, también se hizo presente en el programa y compartió con humor: “Era muy molesto, nos peleábamos bastante cuando éramos chicos”.