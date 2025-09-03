El sueño de Eduardo Desimone en La Voz Argentina llegó a su fin este martes, cuando el joven sanjuanino quedó eliminado en una de las instancias más exigentes del reality musical que emite Telefe. Integrante del equipo de Luck Ra, Desimone se presentó en el denominado “Primer Round”, una etapa que exige aún más de los participantes y que definió su futuro en la competencia.

En esta ocasión, Eduardo apostó por una versión personal de “Atado a tu amor”, uno de los clásicos más recordados de Chayanne. Su objetivo fue transmitir sensibilidad y dejar en claro su estilo artístico. Sin embargo, la competencia fue muy reñida y su interpretación no alcanzó para sobresalir entre los favoritos de la noche.

La tensión creció cuando se produjo un triple empate entre los concursantes que no habían sido salvados en primera instancia. En ese momento, la decisión quedó en manos de Luck Ra, quien debió elegir quién continuaba en carrera. Finalmente, el coach resolvió que Eduardo no seguiría en el certamen.

Lejos de mostrarse frustrado, el sanjuanino se despidió con una sonrisa, agradeció la oportunidad y destacó la experiencia vivida en el programa. Su paso por La Voz Argentina fue aplaudido tanto por sus compañeros como por los coaches, que reconocieron su entrega y talento en cada presentación.