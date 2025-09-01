El streaming de Jorge Rial podría ser allanado por una denuncia del gobierno nacional

El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, en los que denunció supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó un nuevo capítulo y volvió a poner en el centro de la escena a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.

Este lunes 1 de septiembre, en el programa Intrusos de América, se adelantó que podrían aparecer nuevas grabaciones que incluso vincularían a Karina Milei, hermana del presidente, con la causa. Ante esta situación, en el ciclo deslizaron que en las próximas horas el Gobierno podría ordenar un allanamiento al estudio desde donde se emite el programa. “Ahí empezaron a pasar los audios de Spagnuolo y el Gobierno quiere saber quién es la fuente, es decir, quién los estaría traicionando”, explicó Adrián Pallares.

La semana pasada, Mauro Federico se había presentado voluntariamente ante el fiscal Franco Picardi para entregar los audios, asegurando que los recibió “tres días antes de publicarlos”. Desde el Gobierno, en cambio, acusan a Federico y a Rial de integrar una “campaña de desestabilización y ataque sistemático” contra la gestión de Javier Milei.

La respuesta de Jorge Rial

Lejos de guardar silencio, el conductor de Argenzuela utilizó su cuenta de X para responder con dureza:

“El Gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En su peor momento, el régimen de Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción, sino que va directo contra la libertad de prensa y de expresión”.

Rial fue aún más contundente: “Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del Estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin”.

El periodista cerró su mensaje convocando a su audiencia: “Como siempre, nos vemos hoy en Argenzuela por C5N y en Carnaval Stream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.