Emily Ceco, exparticipante del reality de Netflix Love Is Blind: Argentina, está en el centro de la escena tras denunciar por violencia de género a su expareja, Santiago Martínez.

La joven, quien compartió su testimonio en la señal de streaming Bondi, realizó la denuncia ante las autoridades y además dio detalles del calvario que vivió junto a su esposo a quien conoció en el reality conducido por Darío Barassi y Wanda Nara.

En este contexto y luego de algunos días de conocida la información, la ex de Mauro Icardi se comunicó con ella para ofrecerle ayuda. Fue la mismísima Emily quien resaltó el gesto de la empresario al decir: “Quiero agradecerle a Wanda por ponerse a mi disposición, por contactarse conmigo. Por tratarme con tanto amor, respeto y por ser tan empática”, expresó la joven en sus historias de Instagram. También explicó que, tras su denuncia, decidió priorizar su bienestar y alejarse de las redes sociales, aunque sigue en contacto con sus seguidores.

Un testimonio de violencia de género

En su relato al conductor Pepe Ochoa, Ceco expuso una situación de maltrato que vivió con Martínez tras asistir a la obra teatral Sex en el marco de su despedida de soltera (la pareja tenía planeado casarse por iglesia el 14 de febrero, en el día de los enamorados). Según contó, al regresar a casa, su entonces pareja reaccionó con agresividad luego de ver imágenes del espectáculo en redes sociales.

"Yo le había contado que participé un poco del show, pero que no había pasado nada. Cuando llegamos a casa, me dijo: ‘Yo lo vi en TikTok, estabas arriba del escenario, te estaban bailando y vos disfrutando. Sos una pajera’. Pedí un Uber para irme y llamé a mi mamá para avisarle. En ese momento, él me sacó el teléfono y me miró de manera amenazante, como intentando controlar lo que decía. Cuando le mencioné a mi mamá que quizás iba para casa, me cortó la llamada y me dijo: ‘Vos no te vas a ningún lado’”, comentó Emily.

La situación, según relató Ceco, se tornó rápidamente violenta. “Trató de impedir que me fuera, trabando la puerta de la habitación, y me exigió que me llevara todas mis cosas. Mientras guardaba mis pertenencias en un bolso, me golpeó en la cabeza con un puñetazo por la espalda. Le pedí que no me pegara y me insultó. Me dio dos golpes más, intenté levantarme, pero me empujó contra la cama y empezó a ahorcarme con mis propios brazos. Le suplicaba que me dejara porque me estaba lastimando, y cuando intenté defenderme, me acusó de pegarle. Luego me gritó: ‘Hace dos horas no llorabas, llorá ahora. No pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario’”.

El testimonio de Emily Ceco generó un fuerte impacto en las redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja. Mientras avanza su denuncia en la Justicia, la joven continúa recibiendo apoyo de sus seguidores y de figuras públicas como Wanda Nara. Por su parte, Darío Barassi no se pronunció al respecto.