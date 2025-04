El Villano reveló que tiene VIH y llamó a la conciencia sobre el cuidado de la salud

Jonathan Müller, más conocido como El Villano, sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que es portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante de cumbia explicó que decidió compartir su diagnóstico para generar conciencia sobre la importancia del cuidado personal y el acceso a la salud.

“Tengo VIH, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo”, expresó el músico de 34 años, reconocido por hits como Chica Real y Amigo.

Según contó, fue diagnosticado tras realizarse una serie de estudios médicos por molestias estomacales y un notable cansancio físico, a pesar de que no presentaba síntomas graves.

Müller aclaró que mantiene una relación estable desde hace dos años y que su pareja no contrajo el virus, ya que siempre tomaron precauciones: "No sé quién me contagió, no sé a quién contagié. Pero ella se analizó y está bien", afirmó.

Además de compartir su estado de salud, el artista hizo una autocrítica sobre su pasado marcado por excesos. “Sé que tuve un pasado de alcohol, drogas, sexo... No me acuerdo de muchas noches. Fui una persona que se destruyó en lo privado”, reflexionó. En ese sentido, sostuvo que su acercamiento a la fe y su recuperación personal lo impulsaron a hablar abiertamente sobre el VIH. “Mi intención con este video es decirles que se cuiden porque la salud es todo. Y conecten con Dios”, agregó.

El músico aseguró que continuará compartiendo su experiencia para acompañar a otras personas en situaciones similares. “A partir de ahora vamos a tener una relación más directa y les voy a ir contando todo mi proceso”, concluyó.

El caso de El Villano se suma a otras voces públicas que buscan derribar prejuicios y promover el testeo regular como herramienta clave para controlar la expansión del virus y mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH.