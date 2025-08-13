Eliana Guercio denunció mala praxis y realizó un fuerte descargo

La exvedette y actual panelista Eliana Guercio generó preocupación entre sus seguidores al publicar un fuerte descargo en redes sociales sobre lo que definió como un caso de “mala praxis estética”. Según relató, fue víctima de un engaño y decidió visibilizar su experiencia para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

“Investiguen antes de tocarse con cualquiera”, comenzó advirtiendo la esposa del arquero Sergio “Chiquito” Romero. Guercio señaló que las publicidades en redes sociales pueden ser engañosas y recomendó no dejarse influenciar por la cantidad de seguidores o la presencia de figuras reconocidas. “Yo misma caí en esa trampa”, reconoció.

La modelo explicó que, antes de someterse al procedimiento, le aseguraron que obtendría los resultados deseados, pero que el discurso cambió una vez finalizado el tratamiento. Entre sus recomendaciones más firmes, subrayó: “No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético”.

Para tranquilizar a quienes se preocuparon por su estado, Guercio aclaró: “¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan”. No obstante, reconoció que aún padece “reacciones adversas” y que, por el momento, las consecuencias son solo estéticas.

Sobre su motivación para hacer pública la denuncia, la panelista afirmó: “Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí”. Cerró su mensaje con un consejo práctico: “Si van a firmar un consentimiento médico, le sacan una foto”. Según destacó, ese gesto puede ser clave si algo sale mal en el consultorio.

En los próximos días, Guercio anunció que realizará una transmisión en vivo para contar en detalle lo ocurrido.