En las últimas horas, Elizabeth Vernaci, más conocida como La Negra reveló que padece cáncer en su programa de radio de la Pop.

La conductora tuve algunas ausencias que llamaron la atención de los seguidores del ciclo y ahora, La Negra se encargó de contar las razones: "Muchos se preguntaban por qué faltaba o me iba temprano. Les cuento que me hice controles, lamentablemente salieron mal, me encontraron un tumor maligno y me tuve que operar. Ahora voy a empezar una quimio, me quiero matar".

Sin filtro y con su estilo ácido que la caracteriza, la mediática aseguró: "Estoy atravesando una situación compleja que hace que tal vez esté más irascible. Gracias a Dios, esto ya salió de mi cuerpo, no está más pero por prevención, me van a empezar a hacer quimio".

Dando detalles del momento especial que le toca vivir comentó: "Me da miedo, a nadie le gusta pasar por una quimio porque sabés todo lo que te va a pasar físicamente pero lo que no sé, es con qué me voy a encontrar de mi misma".

"Capaz me pongo mucho más vulnerable, que es algo que no me permito mucho. Seguramente no podré venir a trabajar muchas veces, si bien mis médicos me aconsejaron que lo haga pero no sé si voy a estar vomitando, si se me va a caer el pelo, si voy a querer que me vean... no sé".

A modo de reflexión y para cerrar su confesión más dura Veranci, agregó: "Uno sabe que estos efectos colaterales horribles, son los que hacen que las células no vuelvan a convertirse en cancerígena... estuve en septiembre con todo esto, mis compañeros lo sabían y ahora se los cuento".