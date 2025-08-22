En "paños menores", la China Suárez filmó a Mauro Icardi

En medio de la tensión mediática con Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez volvió a encender las redes con una publicación que no pasó inadvertida. La actriz compartió un video de Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, donde se lo ve posando en el balcón de su casa en Estambul con un boxer negro de la marca Dolce & Gabbana, gesto que rápidamente fue interpretado como una nueva provocación hacia la exesposa del delantero.

“Buen día/buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió la ex Casi Ángeles, mientras en la grabación se la escucha saludando a su pareja y recibiendo una sonrisa cómplice como respuesta. El material, al borde de la censura por su tono íntimo, dejó en claro que ambos disfrutan de la convivencia en Turquía, pese a los constantes ataques públicos de Wanda.

La propia Suárez, días atrás, había compartido su fascinación por la ciudad: “Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”.

La respuesta furiosa de Wanda Nara

Mientras la China y Mauro exhiben su relación, Wanda Nara volvió a la carga contra su exmarido con fuertes acusaciones. A través de sus historias de Instagram, la mediática denunció que Icardi cumplió con la amenaza de vaciarle el vestidor de su casa en Estambul y lo cuestionó por “solidario con lo ajeno”.

“No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”, escribió. Y agregó: “Te hacés el solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. ¿Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía?”.

La empresaria también lo criticó por desatender a sus hijas en común mientras, según ella, se ocupa de los hijos de la actriz: “Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que sus padres no podrían pagar, pero el de tus hijas es el segundo año que no lo abonás”.

Con estas declaraciones, Wanda volvió a dejar en evidencia la fractura con el futbolista, en un escándalo que, lejos de apagarse, suma cada día un nuevo capítulo.