En ropa interior, Rosalía se sumó a la campaña de una marca internacional

La casa Calvin Klein presentó este martes 9 de septiembre su colección otoño 2025 y lo hizo con dos embajadores de lujo: Rosalía y Bad Bunny. La firma apuesta a una “nueva era” en su línea de ropa interior, combinando innovación, sensualidad y frescura en sus propuestas para hombres y mujeres.

La cantante española es la imagen de la línea Icon Cotton Modal, una colección caracterizada por su cintura sin costuras y cierres invisibles, pensada para ofrecer una silueta más suave y mayor transpirabilidad. Fotografiada por Carlijn Jacobs en una estética surrealista, Rosalía posó con conjuntos en tonos negro, blanco y gris, combinados con jeans, tacones y hasta una serpiente blanca como accesorio visual. También lució piezas de las series Heritage Cotton, sujetadores y bikinis Perfectly Fit.

“La ropa interior de Calvin Klein ha sido un básico en mi guardarropa durante años”, aseguró la intérprete de Despechá, al destacar que protagonizar la campaña representa para ella “cerrar un círculo”.

Por su parte, Bad Bunny fue convocado para la línea masculina Icon Cotton Stretch, que ya había debutado antes de esta temporada. Bajo la lente de Mario Sorrenti, el puertorriqueño posó con distintos modelos de hip briefs y trunks, destacando el diseño innovador, sin costuras y con tecnología wicking, que permite frescura y comodidad durante todo el día.

El intérprete de Baile inolvidable mostró su costado más sensual en una campaña que combina el estilo atemporal de la marca con una narrativa visual cargada de energía.

Con Rosalía y Bad Bunny como embajadores, Calvin Klein refuerza su identidad global y se instala una vez más en el centro de la conversación cultural, uniendo moda, música y deseo.