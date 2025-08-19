Finalmente Gimena Accardi rompió el silencio y confirmó públicamente que le fue infiel a Nicolás Vázquez. “Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, declaró este martes durante su participación en el programa Sería Increíble (Olga). Visiblemente conmovida, la actriz reconoció que lo que más le duele es haber herido a su expareja: “Lastimé a una persona que amo, es la última persona en la vida que quería lastimar”.

Al referirse a la identidad del tercero involucrado, Accardi aclaró que se trata de alguien ajeno al ambiente artístico. “Es una persona random, no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No lo sigo en Instagram, fue un desliz y desapareció”, señaló. En ese sentido insistió que se trató de “una idiotez” de la cual está profundamente arrepentida. “Me hago cargo, soy humana y puedo cometer errores, como cualquiera en una relación de 18 años”, remarcó.

La actriz también se refirió a las versiones que circularon luego de anunciarse la separación, cuando comenzaron a vincular a Vázquez con una compañera de trabajo. “Hace dos meses que él se come un hate gratuito. Se inventaron cosas y, como es un señor, se quedó callado. Me cuidó y nos cuidamos, como siempre fue en nuestra relación”, enfatizó, en relación a los rumores que involucraban a Mercedes Oviedo.

Por último, Accardi desmintió categóricamente los trascendidos que apuntaban a Andrés Gil como el supuesto tercero en discordia. Sin nombrarlo, afirmó: “Es mentira la persona con la que se me vincula. Necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver, que son familia para mí”.

Al relatar cómo fue el momento en que le confesó la infidelidad a Vázquez, Accardi reveló que el actor la perdonó. “Me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto no te define’”, concluyó.