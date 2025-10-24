Entre lágrimas y excusas, Tini Stoessel postergó su primer show

La producción de "Futttura", el esperado espectáculo con el que Tini Stoessel planeaba arrancar una serie de presentaciones en Tecnópolis, se vio obligada a reprogramar la fecha de estreno. El show, previsto inicialmente para este viernes 24 de octubre, fue movido al lunes 27 debido a las "condiciones meteorológicas adversas" que afectan la seguridad del público y el staff.

El anuncio se hizo público este jueves, confirmando la alteración en el calendario de la artista. "Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show," comunicó la organización de "Futttura" en un mensaje oficial.

La buena noticia para los miles de fans es que las entradas adquiridas para el viernes 24 serán automáticamente válidas para la nueva función, que se realizará el lunes 27 de octubre.

Minutos después de que se oficializara la reprogramación, la propia Tini Stoessel utilizó sus redes sociales para compartir su profunda tristeza y frustración por el cambio de planes. La cantante lamentó tener que informar a sus seguidores sobre la suspensión, especialmente después de meses de preparación. "Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos, tener que informar que el primer show se pospone me pone extremadamente triste" expresó Tini.

A pesar de su pesar, la artista enfatizó que la decisión fue tomada pensando en la seguridad colectiva: "Ojalá esta historia hubiese sido distinta", escribió, remarcando que se priorizó "el bien y la seguridad de todos" ante el pronóstico de mal tiempo.

Ahora, los fans deberán esperar hasta el lunes para disfrutar del inicio de la nueva era de espectáculos de la estrella pop.