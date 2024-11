Lejos de Argentina y luego de recibir una distinción en Estados Unidos por su carrera y trayectoria, Fátima Florez un vive un angustioso momento personal.

Desde Las Vegas, la ex novia de Javier Milei, intenta sortear algunos problemas económicos que vendría teniendo relacionados con la organización de varios shows en la ciudad.

Fue Nancy Duré quien, en “Socios del Espectáculo” (El Trece) comentó: "Fátima Florez no la está pasando bien. Por ahora no es por mal de amores. Ella está sola. Lo que pasó es que ella entendió mal el negocio porque no es tan fácil hacer negocios en Estados Unidos. Ella no es productora es artista. Entendió mal el negocio y hubo algunas cositas que no funcionaron", contó la panelista.

"Lo que me dicen es que ella tendría que hacer ahora dos funciones que serían para poder cubrir esos gastos. Va a trabajar gratis. Para poder sustentar su alojamiento habría llegado a un acuerdo con el hotel. Hace algunos shows en el bar del hotel a cambio del alojamiento", añadió.

Para cerrar, Duré comentó: "Ella negó todo esto pero parece que al músico que la acompaña le habrían dejado retenidos los instrumentos. Obviamente, lo va a solucionar".