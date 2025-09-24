La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, se agravó en las últimas horas y generó una fuerte preocupación entre sus familiares y seguidores. El joven de 22 años, que se encuentra internado en terapia intensiva desde el pasado 12 de septiembre por un grave accidente automovilístico, sufrió un episodio de descompensación respiratoria.

Según el último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, emitido este miércoles 24 de septiembre, el paciente presentó un “episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje”. Sin embargo, el comunicado aclaró que Thiago evolucionó favorablemente y, por el momento, se mantiene estable.

El periodista Fede Flowers brindó más detalles sobre el delicado cuadro del ex Gran Hermano, revelando que el joven tiene ambos pulmones comprometidos, contrajo una bacteria intrahospitalaria y presenta problemas de vesícula.

Ante esta situación, su expareja Daniela Celis utilizó su cuenta de Instagram para pedir una cadena de oración por la salud del mediático. "Hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, creemos en la fuerza de la fe, en los milagros", escribió Celis en una historia, reflejando la angustia de sus seres queridos.

También su hermana Camila lloró en sus redes sociales implorando a sus fanáticos que signa rezando por la salud de su hermano quien empeoró en las últimas horas.