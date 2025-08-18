Estos son los candidatos "famosos" que se lanzan a la política

Cada vez son más las figuras del espectáculo y los medios que buscan trasladar su popularidad al campo de la política. De cara a las elecciones legislativas 2025, una nueva camada de celebridades argentinas se prepara para competir por bancas en el Congreso, con el objetivo de captar al electorado desencantado con los partidos tradicionales.

Entre las postulaciones más resonantes se encuentran:

• Virginia Gallardo (La Libertad Avanza – Corrientes) Actriz y panelista. Cercana a las ideas de Javier Milei, podría integrar la lista de diputados nacionales del oficialismo en su provincia, según confirmó el dirigente Lisandro Almirón. Por ahora, se ha limitado a expresiones simbólicas en redes sociales.

• Karen Reichardt (La Libertad Avanza – Buenos Aires) Conductora de la TV Pública y exmodelo. Integrará la lista liderada por José Luis Espert para la Cámara baja. En sus redes, comparte mensajes de apoyo al presidente y reivindica su perfil proteccionista en materia animal.

• Claudio “Turco” García (Partido Integrar – CABA) Exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity. Será candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, ocupando el tercer lugar de la lista encabezada por Daniel Amoroso. Promete trabajar por los sectores más vulnerables.

• Jorge Porcel de Peralta (Movimiento Plural – CABA) Hijo del recordado humorista. Se presenta como tercer candidato a diputado nacional por el espacio dirigido por Marcelo Peretta. Aspira a mejorar las condiciones laborales y reivindica su trayectoria artística.

• Laura Soldano (La Libertad Avanza – Córdoba) Exmodelo fitness e influencer. Competirá por una banca como diputada nacional gracias a su perfil de outsider. Referente en temas de bienestar y espiritualidad, asegura haber tenido una “revelación” que la llevó a militar junto al Presidente.

A estas figuras se suman otras expresiones locales, como Carlos “El Loco” Enríquez, exjugador de Independiente que buscará una concejalía en Lanús por Somos Buenos Aires, y la periodista Evelyn Von Brocke, que aspira a una banca en San Isidro por Acción Vecinal. También se anotó el abogado Mauricio D’Alessandro, candidato a diputado provincial por Nuevos Aires.

El fenómeno confirma una tendencia: la política mira cada vez más al mundo mediático para oxigenar sus listas y conquistar nuevos votantes.