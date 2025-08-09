Estos son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana
Famosos, mediáticos, políticos y deportistas se encuentran entre los comensales de las reconocidas conductoras.
Llega un nuevo fin de semana y, en esta oportunidad, El Trece ya tiene todo listo para los envíos de Mirtha Legrand y Juana Viale en sus respectivos programas.
Los dos clásicos de la televisión, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana prometen sorprender nuevamente con invitados únicos y temas desopilantes.
Para comenzar, este sábado a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá a Martín Bossi, Laurita Fernández, Lucía y Joaquín Galán (Pimpinela) y Eugenia Tobal, en una mesa que promete música, teatro y emoción.
Por su parte, el domingo a las 13:45, Juana Viale encabezará un almuerzo con Axel, Rodrigo Noya, Luisa Albinoni y el periodista Matías Vázquez, en una charla que combinará espectáculo, actualidad y recuerdos.
Las mesazas del fin de semana, una vez más, listas para dar qué hablar.