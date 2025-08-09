Estos son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Llega un nuevo fin de semana y, en esta oportunidad, El Trece ya tiene todo listo para los envíos de Mirtha Legrand y Juana Viale en sus respectivos programas.

Los dos clásicos de la televisión, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana prometen sorprender nuevamente con invitados únicos y temas desopilantes.

Para comenzar, este sábado a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá a Martín Bossi, Laurita Fernández, Lucía y Joaquín Galán (Pimpinela) y Eugenia Tobal, en una mesa que promete música, teatro y emoción.

Por su parte, el domingo a las 13:45, Juana Viale encabezará un almuerzo con Axel, Rodrigo Noya, Luisa Albinoni y el periodista Matías Vázquez, en una charla que combinará espectáculo, actualidad y recuerdos.

Las mesazas del fin de semana, una vez más, listas para dar qué hablar.