Estos son los invitados de Mirtha y Juana para el fin de semana

Como cada semana, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana vuelven a ocupar un lugar central en la pantalla de El Trece con figuras del espectáculo, el periodismo y la actualidad.

El sábado a las 21.30, Mirtha Legrand recibirá en su tradicional mesa a un grupo de invitados que combina talento artístico y mirada periodística. Estarán el humorista y actor Fredy Villarreal, los periodistas Diego Cabot y Jesica Bossi, la actriz y conductora Claribel Medina -que en los últimos meses atravesó momentos difíciles por la salud de Pablo Alarcón, su expareja y actual compañero de teatro- y Vanina Escudero, hoy en cartel con Hermanos en llamas junto a Nito Artaza y Sergio Gonal.

Los comensales de Juana

El domingo 31 de agosto, al mediodía, será el turno de Juana Viale, que seguirá la tradición familiar al frente de Almorzando con Juana. La mesa estará integrada por Emanuel Ortega, que además de repasar su carrera musical hablará del proceso judicial que enfrentó su pareja Julieta Prandi; el dramaturgo y director José María Muscari, siempre dispuesto a aportar su mirada alternativa sobre el arte y la vida; el humorista cordobés Cacho Buenaventura, con su impronta popular; la coach y especialista en desarrollo personal Silvia Freire, y Julieta Poggio, quien saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano.

Disculpas públicas

Más allá de la expectativa por los invitados, la última emisión dejó una fuerte polémica. Durante la mesa del sábado pasado, Mirtha opinó sobre la reciente separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, marcada por la confesión de infidelidad de la actriz. A partir de un comentario de la periodista Karina Iavícoli, la diva lanzó una reflexión que generó debate: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta. ¡Cómo habló ella! Explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan”. Y agregó: “A él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, pero es así”.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y, días después, la conductora decidió rectificarse en Desayuno Americano: “Me pareció fuera de lugar. No quise insultarlo para nada. Es una excelente persona”.