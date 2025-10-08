La tensión se siente en el aire del prime time de Telefe. La etapa de Cuartos de Final de "La Voz Argentina 2025" concluyó esta semana con una drástica reducción de talentos. En dos noches cargadas de emotividad y decisiones cruciales, ocho participantes tuvieron que despedirse del reality de canto, dejando conformada la lista de semifinalistas que luchará por el gran premio.

El duelo entre Miranda! y Soledad

La última gala de cuartos vio enfrentarse a los teams de Miranda! y Soledad Pastorutti, dejando en evidencia la diversidad musical de la competencia.

El dúo pop-rock integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas abrió la noche con cuatro propuestas muy variadas. Mientras Eugenia Rodríguez cautivó con "The Impossible Dream" y Emiliano Villagra apostó por "Universo paralelo", la balanza no fue favorable para todos.

Tras las votaciones y las devoluciones del jurado, Joaquín Martínez, quien interpretó el clásico spinetteano "Seguir viviendo sin tu amor", y Pablo Cuello, con el icónico "Mi vieja", debieron abandonar la competencia. Eugenia y Emiliano se aseguraron su lugar en la Semifinal.

Por su parte, el equipo de La Sole honró la música de raíz folklórica y tradicional. Milagros Gerez Amud brilló con la milonga "Baldosa floja" y Violeta Lemo puso a bailar al público con "Así no te amará jamás", ambas avanzando a la próxima fase.

Lamentablemente, la fuerza de la tradición no fue suficiente para todos. El dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, con su sentida "Zamba del carnaval", y Luis González, con la balada "Volverás", quedaron eliminados, despidiéndose del sueño de "La Voz".

Con solo ocho voces en pie, la competencia entra ahora en su recta final, prometiendo batallas aún más intensas por el título de "La Voz Argentina 2025".