Por estas horas, la noticia de que la China Suárez no está embarazada de Mauro Icardi comenzaron a circular con intensidad. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la actriz tras las explosivas declaraciones de Wanda Nara en su llegada a la Argentina.

En Intrusos (América TV), Paula Varela fue categórica: “Por el lado de La China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas”. Y Karina Iavícoli fue aún más dura: “No es verdad, Wanda miente en eso”.

Sin embargo, la mediática volvió a prender fuego el avispero desde Ezeiza. “Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, lanzó, dejando instalada la versión de una dulce espera. Y agregó con misterio: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. Después se verá con el tiempo”.

El ida y vuelta entre Wanda y Mauro tampoco parece tener tregua. Según contó Varela, cada vez que la conductora habla con su ex “terminan peleando, aunque la excusa sea algo de las nenas”.

Mientras tanto, La China y el futbolista siguen adelante con su historia de amor. Desde que blanquearon la relación a comienzos de año, se muestran inseparables y ya están instalados en Estambul con proyectos a futuro.

Un nuevo capítulo de la interminable saga Wanda–Mauro–China, donde las versiones, desmentidas y peleas mediáticas se actualizan casi a diario.