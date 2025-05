Eva Bargiela y Gianluca Simeone están "embarazados"

La modelo Eva Bargiela confirmó que está embarazada y compartió la noticia en sus redes sociales con una serie de tiernas fotos junto a su pareja, el futbolista Gianluca Simeone. El anuncio, que generó gran repercusión, llegó luego de que el jugador despertara rumores durante el fin de semana al celebrar un triunfo de su equipo con un gesto muy elocuente: se colocó la pelota bajo la camiseta y simuló succión con un chupete, en clara alusión a la futura paternidad.

“Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo”, escribió Bargiela en Instagram, con humor y ternura. Y continuó: “Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos”. La publicación cerró con un mensaje emotivo: “Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia (que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)”.

El embarazo corona una relación que la modelo y el delantero del Rayo Majadahonda de España oficializaron en 2024, tras la separación de Bargiela con Facundo Moyano. En aquel entonces, la pareja se mostró cauta pero firme en sus sentimientos.

En una entrevista con El Trece, Bargiela relató cómo fue el inicio de su vínculo con Gianluca: “Nos conocimos en mi cumpleaños, en un boliche. No es que vino a mi cumple, pero ahí charlamos, pegamos buena onda. Yo le dije a mi amiga ‘qué lindo este chico’. No sabía quién era”, confesó. Luego reveló que el acercamiento continuó por redes sociales: “Nos seguimos en Instagram en diciembre y empezamos a hablar. Fue un ida y vuelta, sin apuros”.

A pesar de la exposición mediática, la modelo aseguró que el hijo del exentrenador de la Selección Argentina, Diego Simeone, se mostró tranquilo frente a la posibilidad de ser noticia. “Le dije: ‘Puede ser que salgamos a algún lado y le importe a todo el mundo o a nadie’. Y él me contestó: ‘La verdad que no me importa’”, recordó.

Comparando su actual vínculo con su anterior relación, Bargiela sostuvo: “Esta relación es más relajada. A mí me gusta vivirlo con naturalidad, estar escondiéndote te limita un montón”.

Además, señaló que siempre tuvo el deseo de ser madre y que eso fue algo fundamental al formar una nueva pareja. Hoy, esa expectativa comienza a tomar forma con la llegada de su primer hijo, que ya es esperado con gran entusiasmo por toda la familia.