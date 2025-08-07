A un año de haber alcanzado un histórico acuerdo tras ocho años de disputas legales, Nicole Neumann y Fabián Cubero vuelven a protagonizar un conflicto judicial. Este miércoles 6 de agosto, el exfutbolista sorprendió al presentar una denuncia contra su expareja por presunto incumplimiento del convenio que ambos firmaron en 2023.

La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde leyó fragmentos del documento presentado por los abogados de Cubero. Según el escrito, Nicole habría interrumpido las vacaciones de invierno que el padre tenía programadas con sus hijas menores. En el reclamo, Cubero solicita que se le impongan sanciones a la modelo y que se revoque el permiso de salida del país previamente otorgado, además de exigir que se presenten los pasajes de ida y vuelta correspondientes. “Le correspondía a Cubero la compañía de sus hijas menores a partir del día 23 de julio”, detalló el conductor.

El acuerdo que parecía poner fin a la disputa

En 2023, luego de años de idas y vueltas judiciales, Cubero y Neumann firmaron un acuerdo que parecía poner punto final a los desencuentros legales. El mismo fue promovido por el abogado Roberto Castillo y establecía condiciones específicas sobre la crianza, las responsabilidades económicas y los límites en la exposición pública de sus hijas.

Entre los puntos principales se encontraban:

La cancelación por parte de Cubero de una deuda por alimentos.

La eliminación de las medidas cautelares que les prohibían mostrar a las menores en medios o redes.

La prohibición de manifestaciones agraviantes entre las partes.

La flexibilización de los permisos para viajes.

La reducción de la cuota alimentaria a favor de Cubero.

Un régimen de comunicación amplio, respetando siempre la voluntad de las hijas.

Aunque el acuerdo fue celebrado públicamente como un avance en la relación entre ambos, De Brito señaló que hubo “algo determinante” -más allá de lo económico- que motivó su firma y que, al parecer, hoy vuelve a estar en tensión.

La reciente denuncia abre un nuevo capítulo en una historia marcada por tensiones familiares, mediáticas y legales.