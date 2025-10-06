Lo que prometía ser una noche de celebración por los 300 años de la ciudad terminó en un fuerte cruce. La icónica cantante de rock nacional, Fabiana Cantilo, brindó un show en el marco de los festejos que incluyó también la participación de Turf y Dios Salve a la Reina. Si bien la artista elogió la calidez del público, un comentario y un video editado desató su furia y posterior descargo en redes sociales.

Cantilo, que recientemente estrenó su película Lágrimas de fuego, se mostró molesta por una frase que le lanzó un hombre del público, quien ya la había visto en Uruguay. "¿Uno que me vio también en Uruguay me dijo que si no tengo ganas de tocar, que no toque”, reveló la artista, visiblemente ofendida por la crítica.

Caos técnico y furia rockera: "Me chupa un huevo"

La molestia del espectador, y la consecuente reacción de Cantilo, se originó a raíz de varios inconvenientes técnicos que sufrió el show. La cantante no dudó en exponer los problemas desde el escenario, lo que generó el comentario del hombre.

Lejos de tomar la crítica con calma, la intérprete de Mary Poppins y el Deshollinador utilizó sus plataformas digitales para emitir un furioso manifiesto rockero. "De lo que no tengo ganas es que la gente haga las cosas mal, entonces voy y los expongo porque soy una chica grande", sentenció, refiriéndose a los técnicos.

La artista dejó en claro su filosofía de rock and roll en vivo: "Si no me ponen el teleprompter donde tiene que estar, me bajo y lo pongo yo. ¿Cuál es el problema? Me chupa un huevo, man. Y si no te gusta no me vayas a ver", disparó, reafirmando que el rock es "verdad" y que si hay un problema, se para y se resuelve. "Si andan las cosas mal, que las arreglen, loco", concluyó.

Amenaza de carta documento por ataques en redes

La controversia no se limitó al escenario. El enojo de Cantilo escaló al descubrir que una cuenta en redes sociales se encargó de editar selectivamente los problemas técnicos que vivió durante el show para, según ella, perjudicar su imagen.

"Editaron todo lo malo", expresó Cantilo en sus historias. El incidente la llevó a tomar medidas legales extremas. La cantante adelantó que planea enviar carta documento a todos aquellos que intenten "ensuciar" su imagen mediante la difusión malintencionada del material.

A pesar del mal trago, la artista aseguró haber disfrutado del público de Rosario, reconocido por ser exigente, pero a la vez respetuoso con los músicos visitantes.