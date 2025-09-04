Falta de deseo sexual: Pestañela confirmó el motivo de su separación de Thiago Medina

Tras meses de especulaciones, Daniela Celis y Thiago Medina, la popular pareja de Gran Hermano, confirmaron su separación. Sin embargo, el verdadero motivo de la ruptura se mantuvo en secreto hasta ahora. En un reciente stream, Daniela, conocida como "Pestañela", reveló con total honestidad que la causa principal fue la drástica caída en la frecuencia sexual de la pareja.

Celis explicó que, luego del nacimiento de sus gemelas, la intimidad se vio severamente afectada. La intensa vida sexual que solían tener, con encuentros "siete u ocho veces al día", según sus propias palabras, se redujo a una vez por semana y, finalmente, a solo una vez al mes. Esta situación generó un profundo distanciamiento.

La confesión que puso fin al misterio

Durante la transmisión en vivo, Daniela Celis contó que Thiago fue quien sinceró la situación. "Él agarró y fue sincero conmigo, me dijo 'yo quiero tener relaciones sexuales, la verdad no quiero cag..., no quiero engañarte, pero si no estamos juntos yo prefiero separarme y estar con otras personas'", relató la exhermanita.

La pareja había establecido un pacto de fidelidad muy claro: en caso de que alguno deseara estar con otra persona, debían terminar la relación por 24 horas para evitar engaños y rumores. "El día que vos te quieras cog... a alguien, venís y me lo decís. Cortamos 24 horas y después seguimos. Pero no me metas los cuernos", recordó Celis que le había pedido a Thiago.

Un futuro como padres

A pesar del quiebre en su relación de pareja, tanto Daniela como Thiago han dejado claro que su prioridad es el bienestar de sus hijas. Él se mudó a solo 15 cuadras de la casa de Daniela para poder visitarlas con regularidad. En un video en redes sociales, Thiago había expresado que la ruptura fue en buenos términos, reconociendo que "no estábamos bien últimamente" y anticipándose así a cualquier rumor. La expareja se enfoca ahora en su rol de padres, demostrando que su vínculo más importante está por encima de cualquier diferencia personal.

Dispuesta a recuperar su sensualidad como mujer, Daniela sorprendió, en los últimos días, a sus fanáticos con una producción subida de tono en donde se mostró bella y empoderada. Con poquísima ropa, la ex GH fue más atrevida y jugada que nunca.

