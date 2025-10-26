Famosos que votaron en las elecciones legislativas 2025: fotos y frases destacadas

Este domingo se desarrollaron las elecciones legislativas 2025 en todo el país y, como suele suceder en cada jornada electoral, varios famosos aprovecharon las redes sociales para mostrar que cumplieron con su deber cívico.

En esta oportunidad, Argentina elige diputados nacionales en todo el territorio y senadores nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Entre las primeras figuras en llegar a su escuela se destacó Mirtha Legrand, quien volvió a votar tras ausentarse en los comicios de mayo en la Ciudad de Buenos Aires por motivos de salud. La conductora se presentó cerca del mediodía en la Escuela Primaria Común Nº 20 Carlos María Biedma, en el barrio de Palermo, y expresó su entusiasmo:

“Siento una felicidad enorme. ¿No vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, dijo con una sonrisa.

También la periodista Cristina Pérez compartió su alegría al sufragar y publicó una foto con el comprobante en mano junto al mensaje: “El hermoso ejercicio de elegir”.

Por su parte, el conductor Jorge Rial optó por el humor y escribió: “Con el voto entre los dientes”, en un posteo donde se lo ve sosteniendo el troquel en la boca.

La influencer y ex “Combate” Mica Viciconte acudió acompañada de su pequeño hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero, y compartió una foto desde la escuela con la frase: “Votamos ya”, acompañada de un emoji de corazón.

Entre los deportistas, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también cumplió con su deber ciudadano. Lo hizo pasadas las 13.30 en un club de Caballito, y publicó:

“Cumpliendo con el deber. Siempre con convicción y pensando en el pueblo argentino”, escribió junto a dos imágenes colocando la Boleta Única Papel (BUP) en la urna.

Otros famosos que mostraron su momento de sufragio.