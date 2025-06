El periodista y conductor Alejandro Fantino dio inicio a un nuevo ciclo de entrevistas en El Observador, el medio uruguayo donde también ofreció una extensa y sincera conversación.

En una charla frontal con el periodista Leonardo Pereyra, Fantino no esquivó comparaciones entre Argentina y Uruguay, y se animó a asegurar que el país vecino tiene “una sociedad superior”.

La declaración surgió a partir de una provocadora pregunta: “¿Vos también te comiste el verso de que los uruguayos somos más humildes, honestos y civilizados que los argentinos?”, lanzó Pereyra. Fantino no dudó en responder: “No sé si me comí el verso. Lo que sí noto es que realmente acá hay un choque fuerte con respecto a la calma”.

A modo de contraste, recordó una reciente experiencia vivida en su país: “Ayer me apuraron dos veces entrando al aeropuerto en Argentina, el avión salió tarde, casi se agarró uno a trompadas por una valija. En Argentina estamos psicóticos, ustedes pueden estar neuróticos. Pero hay otra paz”.

Fantino profundizó su visión al remarcar que jamás tuvo una mala experiencia en Uruguay: “Ningún uruguayo me cag... Todo lo que me dijeron, lo cumplieron. Yo vengo acá desde la época de Mar de Fondo, nunca me trataron mal, son educados... para mí son una sociedad superior”.

Lejos de retractarse, redobló la apuesta: “Son superiores desde los valores de la calma, de la tranquilidad, de la educación. Son superiores, por lo menos en América Latina, lo que veo es eso”. Y ejemplificó con una escena que lo impactó durante las elecciones uruguayas: “Estaban repartiendo boletas los partidos opositores uno al lado del otro, abrazados, comiendo un pancho. Eso no pasa en muchos lugares. No pasa en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile”.

Fantino cerró con una reflexión cargada de ironía: “Se vive bien acá… Vos me decís la calma del cementerio, bueno, venite a Argentina y psicotizate”.