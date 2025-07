Fátima Flores confirmó su acercamiento a Milei, pero negó un noviazgo

Hace algunos días, se confirmó la reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei. Casi indignada, Yuyito González salió en su programa a decir que no hablaría del tema y solo respondería a la prensa por otros temas a su elección.

Frente a esta situación, Fátima no dudó en reconocer que volvió a entablar un vínculo personal con Javier Milei pero aseguró que aún “no son novios” en una entrevista con Luis Ventura.

Florez aseguró que mantiene una activa comunicación con el presidente pero aclaró: “Lo que sí yo digo es que soy una mujer soltera, entonces también tengo derecho a salir con quien sea”, explicó la artista.

Acerca de su vínculo con Yuyito González, Florez comentó: “No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado, no la conozco en absoluto. Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, que se estuvo acordando de mi madre, de mi familia y no en los mejores términos, de cualquier manera, yo no tengo nada para decir”, comentó la imitadora.

Para cerrar, Fátima lanzó: “A mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio”.