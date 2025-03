Fede Bal y Fátima Flórez: el inesperado romance que sacude la farándula

Cuando el verano parecía llegar a su fin sin demasiadas sorpresas, un romance inesperado irrumpió en la escena mediática: Fede Bal y Fátima Flórez estarían viviendo un apasionado amorío.

La primicia fue revelada en Puro Show, donde el periodista Matías Vázquez dio detalles del vínculo que habría comenzado en Miami. Según trascendió, la relación se inició en la gala de los Premios Martín Fierro en noviembre de 2024. Tras compartir una cena con otros famosos, la conexión entre ambos se intensificó y siguió en Argentina.

Un flechazo en Miami y encuentros en Buenos Aires

En la ciudad estadounidense, Fede y Fátima habrían disfrutado de cenas, salidas nocturnas y encuentros privados. "Pasaron la noche juntos, siguieron por chat y ya hubo reencuentro en Argentina hace solo dos noches", aseguró Vázquez.

Para respaldar esta versión, en las últimas horas se viralizó una foto donde se los ve juntos en un local nocturno, rodeados de gente pero con una cercanía difícil de disimular.

El rol de Carmen Barbieri en la relación

Una de las revelaciones más llamativas fue la participación de Carmen Barbieri en este nuevo romance. La propia capocómica admitió su papel como “celestina”: "Fátima me dijo que tenía ganas de ir a bailar pero que no tenía con quién, entonces le dije que fuera con Fede. Igual, mi hijo no me cuenta nada a mí”, comentó entre risas.

Un romance que da que hablar

Según Puro Show, la relación transcurre entre Buenos Aires y Estados Unidos, y la química entre ambos es innegable. Tanto así, que sus encuentros serían tan intensos que hasta los vecinos habrían manifestado su incomodidad. "Hay tres fuentes que lo confirman. No sé si el amor es más fuerte, pero la piel sí lo es", aseguraron en el programa.

El romance entre Fede Bal y Fátima Flórez promete convertirse en uno de los más comentados del año.