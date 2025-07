Fernanda Iglesias aseguró que Yanina Latorre es "cornuda"

Fernanda Iglesias decidió dar su versión sobre el escándalo mediático que protagoniza con Yanina y Diego Latorre. La periodista explicó por qué eligió contar al aire un presunto affaire del exfutbolista, y aseguró que su decisión no fue motivada por rencores personales, sino como respuesta a las reiteradas agresiones que sufrió en LAM, ciclo del que ambas formaron parte.

"Me cansé de que diga mentiras sobre mí y me haga quedar como una loca", afirmó Iglesias, quien sostuvo que su intención inicial era resolver el conflicto en privado con Yanina. Sin embargo, confesó que terminó hablando públicamente tras sentirse hostigada: "Me hostigó muchas veces. Dijo cosas sobre mí que no eran ciertas, las inventa, las agranda. Me harté".

El conflicto escaló cuando, según relató Fernanda, el propio Diego Latorre la llamó para intentar aclarar la situación. “Me preguntó cuánto sabía. Me dijo que lo de la chica había sido una sola vez. Que no la veía más. Que se iba a armar un quilombo con Yanina. Le dije que se mandaba muchas cagadas. La culpa la tiene él”, lanzó.

Pero la periodista también reaccionó con dureza ante un comentario de Yanina que tocó una fibra sensible. “Dijo que la envidio porque ella tiene una familia y yo no. ¿Yo no tuve una familia? Estuve catorce años en pareja, con marido y mujer, como quiere ella. Pero me separé porque no me gustó lo que pasó. Ella no tiene los huevos para hacerlo”.

La controversia se amplió cuando la madre de Yanina Latorre intervino en la disputa y menospreció a Iglesias con un comentario clasista. “Hoy para denigrarme me dijo ‘viajás en colectivo’, como si fuera algo indigno. Creen que porque tienen plata son mejores. No, señores, no es así”, respondió con firmeza.

Finalmente, Iglesias cerró con una reflexión personal sobre su salud mental. “Tuve muchos problemas de depresión. Me ocupé de mi salud mental. No es un tema para tirártelo por la cabeza. El que lo hace queda como un ignorante”, sentenció.