Feroz enfrentamiento en vivo entre Mariana Brey y Nancy Pazos

La reciente confirmación de la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad no solo reavivó la grieta política en la sociedad, sino que también generó tensiones en los medios.

En el programa A la Barbarossa, las panelistas Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un fuerte cruce al debatir sobre la situación judicial de la exmandataria.

Mientras Pazos explicaba los fundamentos del fallo y la posibilidad de que la ex presidenta solicite prisión domiciliaria por su edad, Brey la interrumpió con una posición tajante: “Se la debe tratar como a cualquier ciudadana. Debería cumplir su condena en una cárcel común”. Luego, lanzó una polémica comparación: “Si ella pide ese beneficio por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70”.

La frase generó incomodidad en el estudio y llevó a la conductora Georgina Barbarossa a intervenir. Pero el clima se tensó aún más cuando Pazos, molesta por no poder responder, se quejó al aire: “Me están matando por la cucaracha porque no te pueden parar”. Brey reaccionó indignada: “¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? Estoy hablando con la conductora y no lo podés soportar”.

Lejos de calmarse, la discusión escaló. “No es que no lo puedo soportar, pero no hacés un punto y aparte. Me gritan por la cucaracha y no parás. Me la saco para que puedas callarte”, retrucó Pazos, quitándose el retorno. Brey pidió que se pusiera “un límite” al “destrato” y Pazos cerró con ironía: “¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria”.

El momento generó revuelo en redes y dejó en evidencia la creciente tensión que atraviesan los debates televisivos en torno a temas políticos de alta sensibilidad.