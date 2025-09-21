Fiesta y música en la Peña de Morfi

Lizy Tagliani y Diego Leuco se preparan para un programa especial de "La Peña de Morfi" que festejará la llegada de la primavera. El ciclo de Telefe contará con una grilla de invitados de primer nivel, en un despliegue que combinará música, humor y entrevistas exclusivas.

Este domingo 21 de septiembre, los conductores recibirán al aclamado cantante Jorge Rojas, quien participará en una entrevista íntima con la dupla. La música continuará con la presencia del trío Destino San Javier, que presentará su nuevo trabajo discográfico.

El programa también vibrará al ritmo de la música de Miguel "Conejito" Alejandro, conocido por sus shows llenos de energía. Además, el humor estará a cargo de Alfredo Casero y Alacrán, quienes se encargarán de la clásica "Pulpería". Por su parte, los chefs Santiago y Feli deleitarán con sus creaciones en la cocina.