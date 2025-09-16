Fito Páez, el aclamado músico rosarino, ha dejado su huella en el prestigioso ciclo de conciertos Tiny Desk. Su emotiva y esperada presentación, que lo consagra como el artista que inaugura el Mes de la Música Latina, ya está disponible en el canal de YouTube de la emisora estadounidense NPR (National Public Radio).

Acompañado por una banda de élite, Páez ofreció un setlist con versiones renovadas de sus grandes éxitos, reviviendo la esencia de los encuentros íntimos donde la cercanía y la emoción superan la grandilocuencia de los grandes escenarios. El propio artista había compartido su entusiasmo en Instagram, describiendo la experiencia como "tan hermosa".

Con una interpretación despojada, casi como si estuviera en el living de una casa, Páez navegó entre la nostalgia y el presente, conectando de manera profunda y personal con su público. El concierto fue un recorrido por su vasta trayectoria, incluyendo himnos generacionales como "A rodar mi vida" y "Mariposa Tecnicolor". Además, hubo espacio para temas más recientes como "Sale el Sol" y un final explosivo que combinó "Circo Beat" con una versión actualizada de "Tercer Mundo", un clásico que invita a la reflexión.

El reclamo de pasión al público peruano

Horas antes de su triunfo en el Tiny Desk, Fito Páez se había convertido en tendencia por un tenso momento ocurrido durante su concierto en Lima, Perú, como parte del Páez Teknicolor Tour. El artista se mostró visiblemente molesto con la fría respuesta del público.

Un video compartido en TikTok por una usuaria capturó el momento en el que Páez, al ver a la gente tan estática, reclamó más energía y baile. “Prendé a la gente, por favor”, pidió a viva voz. “A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”, añadió.

Según medios locales, la incomodidad del músico continuó cuando el público se mantuvo en silencio tras la interpretación de "Mariposa Tecknicolor". Ante la gélida reacción, el cantante detuvo el espectáculo y se dirigió directamente al técnico de iluminación: “Pará todo, el que está en luces, apagá. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock, disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”.