Flavia Palmiero celebró sus 59 años con fotos inesperadas

Flavia Palmiero celebró este 11 de julio su cumpleaños número 59 con un mensaje tan inspirador como contundente: “Elegí madurar, no envejecer”. Lejos de temerle al paso del tiempo, la actriz y empresaria eligió vivir esta etapa con plenitud, gratitud y autenticidad. Así lo expresó en sus redes sociales, donde compartió una reflexión personal que rápidamente cosechó elogios y afecto por parte de sus seguidores.

“Llegó el día, 11 de julio. Hoy es mi cumple. Llegué a los 59, estoy despidiendo esta década tan fuerte que me ha sorprendido muy gratamente. Tendré todo este año de transición para llegar a la próxima década. Estoy muy plena, elegí madurar y no envejecer, elegí mi propio camino siempre”, escribió la conductora, acompañando sus palabras con imágenes de distintas etapas de su vida, incluyendo su infancia y su época dorada al frente de programas infantiles.

Palmiero también agradeció a quienes la acompañan día a día: “Gracias a todos los que acompañan en el día a día. A mis seres queridos, mis hijos, mi madre, mi novio, mi familia y amigos. Ya sé que no es momento de hablar del paso del tiempo, porque el paso del tiempo es eso que estamos viviendo, así que bienvenido sea”.

Con su característico espíritu optimista, Flavia cerró su mensaje con un consejo para todos: “Feliz cumple a mí. Un año más de vida, un año más de agradecimiento. De verdad, gracias de todo corazón. Bailá, disfrutá, amá y nunca dejes de soñar”.

Aunque hoy su foco está puesto en su marca de bikinis y prendas de playa -que ya logró proyección internacional con ventas en Madrid y Miami-, la ex conductora no descarta sus incursiones actorales esporádicas. En entrevistas recientes, Flavia recordó con cariño su paso por la televisión infantil: “Todavía me cruzan para decirme que conmigo tuvieron una infancia feliz. Es el mejor halago”, aseguró.

Con sus hijos ya adultos -Giuliana, arquitecta de 34 años, y Gianmarco, chef radicado en Dinamarca-, Palmiero atraviesa una etapa de libertad y renovación. Su testimonio, una vez más, confirma que la edad no es un límite, sino un nuevo punto de partida.